Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın ürünleri yok satıyor!

AS EVER adlı reçellerini piyasaya süren Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın birçok ürünü, lansmandan 15 dakika sonra tükendi. Meghan'ın ürünlerinin kısa sürede 21 ülkede satışa sunulacağı açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, AS EVER adlı reçellerini piyasaya sürdü. 43 yaşındaki Düşes'in sınırlı sayıda üretilen 21,63 sterlinlik balı ve 11,59 sterlinlik çiçek şekerlemeleri de dahil olmak üzere birçok ürünü, lansmandan 15 dakika sonra tükendi. Meghan'ın ürünlerinin kısa sürede 21 ülkede satışa sunulacağı açıklandı.

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