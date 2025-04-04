Kayseri'de genç kıza cinsel istismarda bulunup darp ettiler: 3 kişi tutuklandı!

Kayseri'de G.K. (25) adlı genç kız, cinsel istismara maruz kalarak darp edildi. Genç kızın yerde hareketsiz yattığını görenler ekiplere haber verdi. Polis, 16 suç kaydı olan G.G. (37), 14 suç kaydı olan G.T. (34) ve 3 suç kaydı olan S.K.'yı (32) gözaltına aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Kayseri'de vatandaşlar, yerde genç bir kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, G.K. (25) adlı genç kızın, cinsel istismara maruz kalarak darp edildiğini belirledi.



Polis, 16 suç kaydı olan G.G. (37), 14 suç kaydı olan G.T. (34) ve 3 suç kaydı olan S.K.'yı (32) gözaltına aldı. Şüpheliler, "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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