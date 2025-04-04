İzmir'de SMA hastası Doruk'un umuda yolculuğu!

SMA Tip 2 hastası Doruk Çukurcu’nun (9), tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların toplanması için 18 ay önce valilik onaylı başlatılan bağış kampanyası yüzde 100’e ulaştı. Doruk, şimdi tedavi için Dubai’ye yola çıkıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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İzmir Çiğli'de yaşayan Arzu Ergün'ün oğlu Doruk Çukurcu'ya 1 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Doruk için 18 ay önce valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Sosyal medya hesabında canlı yayınlar açıp takipçilerinden, kendisine destek isteyen Doruk'un kampanyası tamamlandı.



Anne Arzu Ergün, "Doruk'a SMA Tip 2 teşhisi 1 yaşında konuldu. 2,5 yaşına kadar hiçbir ilaç kullanmadı. Doktorlar artık bana 'Götür eve bir tedavisi yok' dediler. Daha sonra 'Spinraza' isimli ilaç çıktı. 3,5 yaşında bu ilacı almaya başladı. 16 doz Spinraza aldık. Hastalığı biraz yavaşladı. Sonra Dubai'de tedaviyi duyduk. Ondan sonra kampanya başlattık. Doruk şu an 18 kiloda. Pek ümidimiz yoktu. 'Bu kadar para nasıl toplanacak?' diye düşündük. Kampanyaya başladığımızda çok ümitli değildik. Süreç ilerledikçe gönüllülerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Kampanyayı yürüttüler. Herkes çevresine anlattı. 18 ay sürdü kampanyamız ve bitti" dedi.

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