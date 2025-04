İspanya'da kalp krizi geçiren Türk soluğu ülkesinde aldı!

Erhan Say, iş gezisi için gittiği İspanya’da kalp krizi geçirdi. Doktorların “Sizi bu şekilde gönderemeyiz” demesine rağmen Türkiye’ye gitmek istedi. 6 gün sonra İstanbul’da tedavi edildi.

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Erhan Say (55), iş toplantısı için İspanya'nın Valencia kentine gitti. Bir mağazada olduğu sırada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiğini öğrenen Say, Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi.



'EN UFAK BELİRTİSİ YOKTU'

İspanyol doktorlar, damarı yüzde 98 tıkalı olan Say'a "Sizi böyle bir şekilde gönderemeyiz" dedi. Buna rağmen kalp krizinden sonra 6 gün sonra Türkiye'ye uçtu. İstanbul Havalimanı'na iner inmez özel bir hastaneye gitti.



Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Erhan Say, "İnanın en ufak bir belirtisi yoktu. Yolculuğa çıkmadan bir gün önce spor salonunda rutin egzersizimi yaptım. Haftada 4-5 gün zaten egzersiz yapan bir insanım. İstanbul Havalimanı'nda kapıya yürürken göğsümde bir ağrı hissettim. Açıkçası kendi kendime de bu kadar yorulmuyor olmam lazım benim diye içimden geçirdim.



'BESLENMEYE DİKKAT EDECEĞİM'

Doktorlar, 'Seyahat önermiyoruz. Size anjiyo yapılacak. Bu işlemin burada yapılması gerekiyor' dediler. 'Doktoruma gitmek istiyorum' dedim. İyi ki İstanbul'a gelmişim. Stent uygulaması yapıldı. İyileştim. Beslenmeme ve sporuma dikkat edeceğim." diye konuştu.

