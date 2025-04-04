Dünyanın en küçük kalp pili: Pirinç bile daha büyük!

ABD'li bilim insanları, pirinç tanesinden daha küçük olan dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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ABD'li bilim insanları, pirinç tanesinden daha küçük olan dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdi. 1 milimetre kalınlığında, 3,5 milimetre uzunluğundaki kalp pili, hastanın göğsüne yapıştırılan yumuşak bir yama ile eşleştiriliyor. Yama, düzensiz kalp atışlarını tespit ettiğinde, ışık sinyalleri göndererek kalp piline hangi ritmi uyaracağını bildiriyor. Prof. John Rogers, kalp pilinin 2 ila 3 yıl içinde insanlarda test edileceğini belirtti.

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