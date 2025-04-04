Diyarbakır'da DMD hastası minik Kuzey yardım bekliyor!

3.5 yaşındaki Kuzey Tanrıöver, ölümcül DMD hastalığıyla savaşıyor. Tedavi için yaklaşık 100 milyon lira gerekiyor. Ailesi yardım bekliyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Diyarbakır'da yaşayan sınıf öğretmeni Betül Tanrıöver ve polis memuru Armağan Tanrıöver'in 3.5 yaşındaki oğulları Kuzey Tanrıöver, 1.5 yıldır kas erimesi olarak bilinen ölümcül Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele ediyor.



Tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yayılarak tüm vücudu etkileyen, 20'li yaşlarda ise vefatla sonuçlanabilen hastalığın tedavisi Dubai'de yapılıyor. Yüksek maliyetli tedavi için ise 2 milyon 900 bin dolara (yaklaşık 100 milyon lira) ihtiyaç duyuluyor. Tanrıöver ailesi, valilik izinli kampanya başlattı.



DMD HASTALIĞI NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı, ölümcül bir kas hastalığıdır. DMD, merdiven inip çıkmada zorlanma, zıplayamama, uzun mesafe yürüyememe, koşamama, günlük aktivitelerinde çok çabuk yorulmayla belirti veriyor. Hastalıkta tedaviye erken başlamak çok önemli oluyor.



VALİLİK İZİNLİ İBAN BİLGİLERİ

TR73 0001 0009 0662 4296 0650 03 ALICI: BETÜL TANRIÖVER AÇIKLAMA: KUZEY

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