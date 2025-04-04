Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'dan acı haber: Polisten kaçarken yola düştü: Ölüme mi atladı?

Manken Güler Erdoğan, eğlence dönüşü polis uygulama noktasına takıldı. Alkollü olduğu anlaşıldı. Ekiplerden kaçıp üst geçide çıktı. Buradan yola düşünce üzerinden otomobil geçti, kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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İstanbul'da yaşayan Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27), bayram tatilini ailesinin yanında geçirmek üzere Giresun'a gitti. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Daha sonra eğlence dönüşü kendi aracıyla polis uygulama noktasına takıldı.



Alkollü olduğu belirlendi. Genç kadın, ekiplerin yanında yaya olarak üst geçite çıktı. Burada yola düşünce üzerinden otomobil geçti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



'DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞTI'

Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın daha önce de İstanbul'daki boğaz köprüsünde intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Güler Erdoğan, katıldığı organizasyonlarda mankenlik yapıyordu. Başarılı sahneleri ile dikkat çekiyordu.



Erdoğan'ın ölüm haberinin ardından, yakın arkadaşları derin üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bir arkadaşı, duygusal bir mesaj bıraktı. "Güzel kalplim, Güler'im." yazarak veda etti.

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