Adana'da mesaj cinayeti: Aileler birbirine girdi!

Adana'da T. Y., komşularının kız arkadaşına mesaj gönderdiğini iddia edince iki aile arasında kaos çıktı. Taşkömür, T.Y.'nin babası Engin Yıldız'ı (37) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Engin Yıldız, kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Adana Yüreğir'de yaşayan T.Y. (19), iddiaya göre komşuları Mert Taşkömür'ün (18) kız arkadaşı S.Ş.'ye (16) sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Taşkömür, T.Y.'nin babası Engin Yıldız'ı (37) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Engin Yıldız, kurtarılamadı. Katil zanlısı Mert Taşkömür, tutuklandı.

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