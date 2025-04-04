Adana'da akıllara durgunluk veren olay: MİT görevlisiyim diyerek yüz binler topladı I Amerika yerine İstanbul'a getirdi

'Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışıyorum' diyerek kendisini tanıtan güvenlik görevlisi M.A.A., iki arkadaşıyla birlikte 16 kişiye önce güven sağladı. Şüpheli, daha sonra kamu görevlileriyle aralarının iyi olduğunu, 16 kişiyi Amerika'ya kolaylıkla götürebileceğini belirterek arkadaşı M.A.'nın iş yerinde toplamda 128 bin 400 dolar para topladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025

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Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 2022 yılında 'Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışıyorum' diyerek kendisini tanıtan güvenlik görevlisi M.A.A., iki arkadaşıyla birlikte 16 kişiye önce güven sağladı. Şüpheli, daha sonra kamu görevlileriyle aralarının iyi olduğunu, 16 kişiyi Amerika'ya kolaylıkla götürebileceğini belirterek arkadaşı M.A.'nın iş yerinde toplamda 128 bin 400 dolar para topladı.



16 kişi, ABD yerine İstanbul'a götürüldü. Dolandırıldıklarını anlayanların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, M.A.A. ve 4 arkadaşı yakalandı. Gözaltına alınan M.A.A., "Pişman" olduğunu söyledi.

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