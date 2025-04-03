3 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Kazandıran Numaralar ve Sorgulama Ekranı
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve şans oyunu severlerin büyük bir merakla takip ettiği Süper Loto çekilişleri, haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştiriliyor. Bugün, yani 3 Nisan 2025 Perşembe günü yapılacak olan çekiliş öncesi, vatandaşlar sonuçlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da heyecan dorukta! 3 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi, gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi.
🕘 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?
3 Nisan Perşembe günü Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango Online resmi internet sitesi ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor.
🎯 Süper Loto Oyunu Nasıl Oynanır?
Süper Loto'da, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek bir kolon oluşturulur. Çekiliş sonucu belirlenen 6 sayıyı doğru tahmin eden kişi veya kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. 2, 3, 4 ve 5 sayıyı doğru bilen katılımcılar ise ikramiye havuzundan pay alır.
🟡 3 Nisan 2025 Süper Loto Kazandıran Numaralar:
Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 21:30'da yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar aşağıda güncellenecektir.
📌 3 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları:
🔢 [Kazandıran numaralar çekiliş sonrası burada yer alacak.]
💻 Süper Loto Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Süper Loto biletinizin kazanıp kazanmadığını öğrenmek oldukça kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek hızlıca sonuçlara ulaşabilirsiniz:
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millipiyangoonline.com adresine girin.
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"Bilet Sorgulama" bölümüne tıklayın.
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Bilet numaranızı girerek, kazandığınız ikramiye tutarını anında görüntüleyin.