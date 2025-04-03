3 Nisan 2025 Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? Kazandıran Numaralar ve Sorgulama Ekranı

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 21:01

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto 'da heyecan dorukta! 3 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi, gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi.

Fotoğraflar: AA

🕘 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

3 Nisan Perşembe günü Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango Online resmi internet sitesi ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor.

🎯 Süper Loto Oyunu Nasıl Oynanır?

Süper Loto'da, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek bir kolon oluşturulur. Çekiliş sonucu belirlenen 6 sayıyı doğru tahmin eden kişi veya kişiler büyük ikramiyeyi kazanır. 2, 3, 4 ve 5 sayıyı doğru bilen katılımcılar ise ikramiye havuzundan pay alır.