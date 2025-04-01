Amasya'da hayatını kaybeden kimsesiz adamın vasiyeti duygulandırdı!

Amasya'da kimseyi olmayan Yaşar Uzun, kalp hastalığı nedeniyle hayatını haybetti. Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını yazdığı anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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Amasya'da yaşayan ve kimsesi bulunmayan Yaşar Uzun (70), kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak önceki gün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar, el yazısıyla yazılmış 'vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.



11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını yazdığı anlaşıldı. Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığı'na defnedilecek.

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