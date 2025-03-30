Ayşe Yavuz can vermişti: Reklam panosu davasında karar açıklandı!

Ayşe Yavuz, şiddetli rüzgarda devrilen reklam panosunun altında kalarak hayatını kaybetti. Firmanın yetkilisi Semih Esat Ünlü, ilk duruşmada tutuklandı. Ancak 15 gün sonra tahliye edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Kahreden olay, geçtiğimiz yıl Ankara Sincan'da yaşandı. Reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz (22), pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti. Reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal, ilk duruşmada tutuklandı. 15 gün sonra tahliye edildi.

Ancak, aile bu karara tepki gösterdi. Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın, "10 aydır mezarlığına gidip, üzerindeki çiçeklerini sevip kendimizi rahatlatıyoruz. Rüzgar gülü döndükçe Ayşe bizi duyuyor diye onlardan medet umuyoruz" dedi.

Acılı anne Nafize Yavuz, "Köpek öldürülüyor tutuklanıyor, kedi öldürülüyor tutuklanıyor, benim kızımın kedi kadar kıymeti yok mu? Benim ciğerlerim parçalanıyor. Her gün odasına giriyorum boynu bükük resimlerine bakıyorum. Tek dileğim başka annelerin yüreği yanmasın" şeklinde konuştu.

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