İzmir'de duygulandıran olay: Baba-kızın kanser zaferi!

Prof. Dr. Figen Türk Mehmet Atsız ve kızı Ebru’yu, amansız hastalığın pençesinden aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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İzmir'in Balçova İlçesi'nde yaşayan emekli asker ve 3 çocuk babası Mehmet Atsız ani kilo kaybı şikayetiyle 2023'te Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Atsız'a akciğer kanseri teşhisi konuldu.



Mehmet Atsız için operasyon kararı alındı. Atsız, 27 Temmuz 2023'te Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk ve ekibinin operasyonuyla sağlığına kavuştu. Mehmet Atsız'ın ardından kızı Ebru Atsız'a da yaklaşık 17 ay sonra akciğer kanseri teşhisi konuldu.



Mehmet Atsız, kızını da aynı hekime emanet etti. Ebru Atsız da Prof. Dr. Türk ve ekibinin yaptığı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Türk, "'Akciğere bıçak değmez' inanışının aksine tedavi edilmesini öneriyoruz" dedi.

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