Bursa'da kardeş katiline iyi hal indirimi!

Bursa'da borç meselesi yüzünden kardeşini katleden Selami Kurt, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimiyle 17,5 yıl hapse çarptırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Bursa'da Selami Kurt, geçen yıl kardeşi Şaban Kurt'u borç meselesi nedeniyle tarlada silahla katletti. Kardeş katili, 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davada, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimiyle 17,5 yıl hapse çarptırıldı. Kurt'un babasının da 32 yıl önce miras meselesi için öldürüldüğü belirtildi.

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