Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet tarafından 2025 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ve dini takvim açıklandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? İşte bayram günleri…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 11:53

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Kurban Bayramı tatilinin hangi günlere denk geldiği ve toplam kaç gün süreceği araştırılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile bayram tarihleri netleşti. Peki 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: AA) 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı, 4 gün sürecek olup arefe günü de eklendiğinde toplam 5 gün olacak. Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilin süresiyle ilgili kesin bilgiler, resmi açıklamalar sonrasında netleşecek.

(Kaynak: AA) DİYANET'E GÖRE KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı 2025 yılında şu tarihlere denk geliyor: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi