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Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü bin İhlas okumanın sevabı nedir, nasıl okunur?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bayram arefesini en güzel şekilde değerlendirmek için yapılacak ibadetler araştırılıyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında en çok merak edilenlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumak. Peki İhlas Suresi’nin fazileti nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumak ne anlama gelir? İşte merak edilen detaylar…

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Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü bin İhlas okumanın sevabı nedir, nasıl okunur?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bayram arefesini en güzel şekilde değerlendirmek için yapılacak ibadetler araştırılıyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında en çok merak edilenlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumak. İşte okunuşu ve meali.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamberimiz (SAV hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" buyuruluyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İihlas Suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" buyuruluyor.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNMALIDIR?

Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

KISA AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025 | Arefe Günü 29 Mart Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli, Dualı, Ayetli Arefe günü sözleri…KISA AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025 | Arefe Günü 29 Mart Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli, Dualı, Ayetli Arefe günü sözleri…
KISA AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2025 | Arefe Günü 29 Mart Kısa, Uzun, Anlamlı, Resimli, Dualı, Ayetli Arefe günü sözleri…