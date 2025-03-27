Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü bin İhlas okumanın sevabı nedir, nasıl okunur?
Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bayram arefesini en güzel şekilde değerlendirmek için yapılacak ibadetler araştırılıyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında en çok merak edilenlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumak. Peki İhlas Suresi’nin fazileti nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumak ne anlama gelir? İşte merak edilen detaylar…
Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bayram arefesini en güzel şekilde değerlendirmek için yapılacak ibadetler araştırılıyor. Arefe gününde yapılacak ibadetler arasında en çok merak edilenlerden biri de 1000 İhlas Suresi okumak. İşte okunuşu ve meali.
İHLAS SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İHLAS SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.