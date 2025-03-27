Adana'da çeyrek altın cinayeti!

8 çeyrek altını, akrabası Erkan Savan'a (35) borç olarak veren D.G., borcun ödenmemesi üzerine okey oynayan Savan'ı tabancayla kurşuna dizdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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Adana'da D.G. (17), annesinden aldığı 8 çeyrek altını, akrabası Erkan Savan'a (35) borç olarak verdi. Ancak Savan, geri ödemedi. D.G, Savan'ın bulunduğu kahvehaneye gitti.



Okey oynayan Savan'ı tabancayla kurşuna dizdi. Araya girmeye çalışan Ramazan Durak'a (35) da kurşun isabet etti. Durak ve Savan, hayatını kaybetti. D.G, gözaltına alındı. ZİYA RAMOĞLU

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