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27 MART TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

27 Mart 2025 Perşembe günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler ve filmler bekliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi ulusal kanallar, akşam kuşağında popüler dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bu akşam (27 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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27 MART TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Çağrı" filmi izleyicileriyle buluşuyor. 27 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Başka Bir Gün

TRT 1: Çağrı (film)

KANAL D: İnci Taneleri

STAR TV: Deliha 2 (film)

SHOW TV: Siyah Kalp

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

27 MART ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Başka Bir Gün

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

27 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Çağrı (filmi)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

27 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

27 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Deliha 2 (film)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

27 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp