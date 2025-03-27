27 MART TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
27 Mart 2025 Perşembe günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler ve filmler bekliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi ulusal kanallar, akşam kuşağında popüler dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bu akşam (27 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Çağrı" filmi izleyicileriyle buluşuyor. 27 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Başka Bir Gün
TRT 1: Çağrı (film)
KANAL D: İnci Taneleri
STAR TV: Deliha 2 (film)
SHOW TV: Siyah Kalp
27 MART ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Başka Bir Gün