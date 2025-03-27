Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 08:39

Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Çağrı" filmi izleyicileriyle buluşuyor. 27 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?