26 Mart Kadir Gecesi mi? 2025 Kadir Gecesi BUGÜN mü, YARIN mı?

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 18:10

Ramazan ayının manevi doruk noktası olan Kadir Gecesi 'ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmeye başladığı, meleklerin semadan yere indiği bu mübarek gece, milyonlarca inanan için umut, arınma ve dua zamanı. Kalplerin yumuşadığı, ellerin semaya uzandığı bu kutlu gecede; geçmişin yükünü affettirme, geleceğe temiz bir sayfa açma fırsatı sunuluyor.

Her yıl Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi , 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman bu mübarek gecede ellerini semaya açarak dua edecek, ibadetlerini artıracak ve Kur'an tilavetleriyle geceyi ihya edecek.

KADİR GECESİ'NİN KUR'AN-I KERİM'DEKİ YERİ

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?

Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar.

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." (Kadir Suresi, 1-5)

KADİR GECESİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, bu mübarek gecede Müslümanlara bol bol dua etmeyi, namaz kılmayı ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etti. Ramazan'ın son on gününde "itikâf" sünnetine de dikkat çeken Çapcıoğlu, Kadir Gecesi'nin özellikle bu on gün içindeki tekli gecelerde aranması gerektiğini vurguladı.

Hz. Muhammed'in bu gece için ettiği dua ise şöyle: