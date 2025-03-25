25 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
25 Mart 2025 Salı günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler ve filmler bekliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi ulusal kanallar, akşam kuşağında popüler dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bu akşam (25 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 25 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (yeni bölüm)
KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)
STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)
SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)
25 MART ATV YAYIN AKIŞI
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı