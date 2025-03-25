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25 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

25 Mart 2025 Salı günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı diziler ve filmler bekliyor. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi ulusal kanallar, akşam kuşağında popüler dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki bu akşam (25 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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25 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi izleyicileriyle buluşuyor. 25 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi dizilerin olduğu seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (yeni bölüm)

KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)

STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)

SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

25 MART ATV YAYIN AKIŞI

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

25 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.30 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06.30 – Vuslat

10.10 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.10 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket (Tekrar)

14.30 – Vefa Sultan

16.15 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 – Ramazan Sevinci

19.40 – Ana Haber

20.05 – İddiaların Aksine

20.10 – Mehmed: Fetihler Sultanı

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

25 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

25 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Kral Kaybederse

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:40 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

25 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Bahar

02:30 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar