Şırnak'ta korkunç kaza: Ağır yaralı motosiklet sürücüsü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Şırnak'ta motosikletiyle seyir halindeyken yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Ahiret Tanrıkulu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 10 gün süren tedaviye rağmen genç, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Şırnak'ta motosikleti ile seyir halinde giden Ahiret Tanrıkulu, yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Ancak, 10 gün süren mücadelenin ardından Tanrıkulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.