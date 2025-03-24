Samsun'da şehidin katiline müebbet!

Samsun’da alkollü olarak trafik kazasına karışan sürücü, kaçmaya çalışırken kendisini durdurmak isteyen polis memurunu şehit etti. Olayın ardından yakalanan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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Samsun'da Özgür Boztürk, maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (46), kaçan aracı durdurmak istedi.

ALKOLLÜ ÇIKTI...

"Dur" ihtarına uymayan Özgür Boztürk, bu kez de polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen Mutlu, şehit oldu.

Olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Katil sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücünün geçtiğimiz Cuma günü karar duruşması vardı. Tutuklu sanık Özgür Boztürk mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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