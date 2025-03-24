Sakarya'da feci ölüm! Taekwondo hocası moloz altında kalarak hayatını kaybetti
Sakarya'da taekwondo hocası Aydın Demiröz, evinin bahçesindeki metruk binanın molozlarını temizlerken duvarın çökmesi sonucu molozların altında kalarak yaşamını yitirdi.
Sakarya'da yaşayan taekwondo hocası Aydın Demiröz, evinin bahçesindeki metruk binanın molozlarını temizlemek için kepçe operatörü A.E.'yi çağırdı. Aydın Demiröz, çalışma sırasında duvarın çökmesi sonucu molozların altında kalarak can verdi. Polis, A.E.'yi gözaltına alındı.