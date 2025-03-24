Kadir Gecesi kandil midir değil midir? Diyanet ile Kadir Gecesi günü önemi
İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. Öte yandan birçok kişi Kadir Gecesi'nin kandil geceleri arasında sayılıp sayılmadığını merak ediyor.
İslam aleminin en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olmasıyla bilinir. Ramazan ayının son günlerinde saklı bulunan bu gece Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı zaman dilimi olarak kabul edilir ve müminler için büyük bir ibadet ve dua vesilesidir.
🔔Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
📌KADİR GECESİ KANDİL MİDİR?
Ancak yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.
📌KADİR GECESİ NEDİR?
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.
Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede (97/23) Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir gecesinin zamanıyla ilgili farklı rivayetler varsa da ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.