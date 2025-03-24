Genç kız komşusu tarafından kabusu yaşadı!
Ankara'da dehşet anları yaşandı. Konservatuvara hazırlanan genç kız, parkta salıncakta sallanırken, komşusu Y.E.Ç.'nin (30) saldırısına uğradı.
Ankara'da konservatuvara hazırlanan E.N.A. (19) adlı kız, parkta salıncakta sallanırken, komşusu Y.E.Ç.'nin (30) saldırısına uğradı. Boynu sıkıldı. Dişleri kırıldı. Kafa atılması sonucu yaralandı. Genç kız, şikayetçi oldu.
Y.E.Ç.'ye 3 ay uzaklaştırma kararı verildi. Şüphelinin takibini sürdürmesi üzerine genç kız, sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Y.E.Ç. hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. E.N.A., "Can güvenliğinim yok. Tutuklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.