Avukata arkadaşından 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık şoku!

Avukat Beyza Sındıraç, arkadaşı Barış A.’ya araba alması için 1.5 milyon TL yolladı. Adam, aracı aldıktan sonra Sındıraç’a teslim etmedi ve başka bir kişiye sattı. Dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu savcılıkta aldı.

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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Dost kazığı İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Avukat Beyza Sındıraç, araba almak istedi. Ama yoğun iş temposu nedeniyle araç satın alma işlemlerini arkadaşı Barış A.'ya devretti. Sındıraç, Barış A.'ya araba alması için 1.5 milyon TL gönderdi. Barış A., Sındıraç adına bir Mercedes marka araç satın aldı. Ama Barış A., aracı aldıktan sonra avukata teslim etmedi. Aracı başka bir kişiye sattı.



"7 YIL HAPSİ İSTENİYOR"

Avukat, Barış A. ile defalarca görüşmesine rağmen parasını alamadı. Bunu üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu savcılıkta aldı. İddianamede, Barış A'nın cezalandırılması talep edildi. 7 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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