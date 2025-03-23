Antalya'da feci kaza! Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Buse Ceren Karacaoğlu, camdan fırlayarak can verdi

Antalya’da özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Otobüsteki Buse Ceren Karacaoğlu, camdan fırlayarak yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Korkunç kaza Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Ahmet C.C.'nin yönetimindeki özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Yolcu konumunda bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22), yola savrularak metrelerce sürüklendi.

Kaza sonrası ihbarla olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı.

Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık yürekleri burktu. Buse Ceren Karacaoğlu cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK

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