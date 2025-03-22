Nevşehir'de hastasının ölümüne neden olan hemşireye para cezası!

Yanlış kan verdiği hastanın ölümüne sebep olan hemşireye, para cezası verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Nevşehir'de Emine Ekinci (75), kırık bacağı nedeni ile ameliyata alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında kalbi duran kadın, kurtarılamadı. Hastanın ölümüne neden olmakla suçlandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan hemşirenin cezası, 45 bin 500 lira adli para cezasına dönüştürüldü.



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