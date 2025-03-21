Bu orkide türü dünyada sadece Kemer'de yetişiyor: Koparmanın cezası ise 557 bin TL!
Baharla birlikte açmaya başlayan Kemer orkidesi, dünyada sadece Antalya Kemer'de yetişiyor. Bu orkide türünü koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.
Antalya Kemer'deki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, bu bölgeye özgü bitki türlerinden Kemer orkidesi, baharla birlikte açmaya başladı. Dünyada sadece Kemer'de yetişen orkideyi görmek için bölge halkı, yerli ve yabancı turistler bölgeye turlar düzenliyor. Prof. Dr. Deniz, bu bitkiyi koparmanın, 557 bin 212 TL cezası olduğunu söyledi.