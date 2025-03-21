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TV YAYIN AKIŞI 21 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

21 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (21 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 21 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Zembilli" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 21 Mart Cuma günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Zembilli

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D: Arka Sokaklar

STAR TV: Yalı Çapkını

SHOW TV: Kızılcık Şerbeti

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)21 MART ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti