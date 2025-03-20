Muğla Belediyesi'ne 92 milyon TL’lik barınak cezası!

Muğla Belediyesi'ne Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi veya kısırlaştırma işlemleri yapılan 688 sokak hayvanının yeniden doğal ortamlarına bırakıldığı gerekçesiyle 92 milyon TL'lik ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum Belediyesi'ne ait Torba ve Turgutreis Sokak Hayvanları Barınakları'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi veya kısırlaştırma işlemleri yapılan 688 sokak hayvanının yeniden doğal ortamlarına bırakıldığı belirlendi. Bu nedenle belediyeye 92 milyon TL'lik ceza kesildi.

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