20 Mart 2025 Migros Humm Çekilişi 60 kişiye Chicco London Up Baston bebek arabası kazandırdı!
20 Mart 2025 tarihli Migros Humm Çekilişi 60 kişiye Chicco London Up Baston bebek arabası kazandırdı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 24.01.2025 tarih ve E-24951361-255.01 .02-67589 sayılı iznine istinaden Migros Ticaret A.Ş'ye ait Migros Humm Çekiliş Kampanyasına 25436 iştirakçi katılmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...
20 Mart 2025 tarihli Migros Humm Çekilişi 60 kişiye Chicco London Up Baston bebek arabası kazandırdı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 24.01.2025 tarih ve E-24951361-255.01 .02-67589 sayılı iznine istinaden Migros Ticaret A.Ş'ye ait Migros Humm Çekiliş Kampanyasına 25436 iştirakçi katılmıştır. İşte asil ve yedek talihliler...
Chicco London Up Baston bebek arabası kazanan ASİL talihliler...
Chicco London Up Baston bebek arabası kazanan YEDEK talihliler...