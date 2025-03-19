Youtube neden açılmıyor? 19 Mart Youtube’a erişim engeli geldi mi?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 09:34

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram, Twitter ve YouTube'da 19 Mart sabahı 06:00'dan itibaren büyük çaplı bir aksama yaşanıyor. Sosyal medya platformları üzerinde şu an için BTK tarafından herhangi bir kapama veya erişim engeli kararı alınmış değil. Ancak, bant daraltma işleminin uygulanmış olabileceği ve bu yüzden sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı düşünülüyor.