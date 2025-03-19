Youtube neden açılmıyor? 19 Mart Youtube'a erişim engeli geldi mi?
YouTube, 19 Mart Çarşamba günü yayınlanan hata tespit raporuyla kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Dünya genelinde büyük kullanıcı kitlesine sahip olan video platformunda, erişim ve güncelleme sorunları yaşanıyor. Peki Youtube neden açılmıyor? İşte detaylı bilgiler…
19 Mart Çarşamba günü YouTube'a girişte ve akış yenileme işlemlerinde sorunlar yaşadığını görülüyor. Sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntı çeken birçok kişi, hata tespit raporlarını araştırmaya başladı. Peki Youtube neden açılmıyor? İşte merak edilenler…
YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?
YouTube'da 19 Mart sabahı saat 06:00 itibarıyla geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?
Instagram, Twitter ve YouTube'da 19 Mart sabahı 06:00'dan itibaren büyük çaplı bir aksama yaşanıyor. Sosyal medya platformları üzerinde şu an için BTK tarafından herhangi bir kapama veya erişim engeli kararı alınmış değil. Ancak, bant daraltma işleminin uygulanmış olabileceği ve bu yüzden sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı düşünülüyor.