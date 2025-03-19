Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı? 19 Mart İstanbul Metro seferleri durduruldu mu?
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu bugün boyunca kapalı olacak. Vatandaşlar, “Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı?” sorularına yanıt arıyor. Peki 19 Mart metro ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…
İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim İstasyonu geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. 19 Mart tarihi boyunca istasyon, yolcu giriş ve çıkışlarına kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Peki Taksim metrosu saat kaçta açılacak? İşte detaylı bilgiler…
19 MART TAKSİM METROSU KAPALI MI?
İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün, ikinci bir duyuruya kadar:
↪ M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı üzerindeki Emniyet-Fatih İstasyonu,
↪ M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu ve
↪ F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır.
Bu süre boyunca, trenler Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecektir.
TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonunun ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Gün boyunca istasyona giriş ve çıkış yapılamayacak. Kapatılma nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.