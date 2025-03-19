Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı? 19 Mart İstanbul Metro seferleri durduruldu mu?

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonunun ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Gün boyunca istasyona giriş ve çıkış yapılamayacak. Kapatılma nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.