Ramazan ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2025 orucun son günü ne zaman?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 09:01

Her yıl hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başladı. Bugün 18. gününe ulaşan mübarek ayın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 2025 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan'ın bitiş tarihi ve bayramın başlangıcı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ramazan ayının son günü ne zaman? İşte bilinmesi gerekenler…