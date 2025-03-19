19 Mart internet neden yavaş? Instagram ne zaman açılır, düzelir?

Bugün sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar X ve Instagram'a erişim sağlayamadı. Ardından, 'X çöktü mü? Instagram'a neden giriş yapılamıyor? gibi soruların nedeni araştırılıyor. Bu erişim sorunları, özellikle mobil cihazlar üzerinden yapılan girişlerde daha fazla görüldü. Her iki platformda da anasayfa yüklenmiyor, kullanıcılar çeşitli hata mesajları alıyor. Peki internet neden yavaş? İşte son durum.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 15:53

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19 Mart 2025 sabahı itibariyle, sosyal medya platformları X ve Instagram'a erişim konusunda sorunlar yaşandı. Kullanıcılar, platformların anasayfalarını yenileyememek, içeriklere ulaşamamak ve internet sorunları gibi çeşitli problemlerle karşılaştı. Peki Instagram düzeldi mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 19 MART İNTERNET NEDEN YAVAŞ? Erişim sorunlarının ardından, "X çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?" ve "Sosyal medya erişim engeli mi var?" gibi sorular, arama motorlarında yoğun bir şekilde arandı. Instagram kullanıcıları, profil yükleme, hikaye paylaşma ve akış yenileme gibi temel işlevlerde önemli aksaklıklar yaşadıklarını bildirdi.

(Kaynak: Downdetector) Ayrıca bazı kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparken sürekli hata mesajları aldıklarını belirtti. Şu ana kadar konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, yaşanan sorunların bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. YouTube kullanıcıları da platforma erişim sağlamakta zorlanarak, uzun süre bekleme sorunları yaşadıklarını ifade etti.