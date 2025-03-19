TV YAYIN AKIŞI 19 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı
19 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (19 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 19 Mart Çarşamba günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Kuruluş Osman
TRT 1: Sen Türkülerini Söyle
KANAL D: Annem Ankara
STAR TV: Sahipsizler
SHOW TV: Sandık Kokusu
19 MART ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Kuruluş Osman