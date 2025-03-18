Tanyeli’den acı haber: Kansere yenik düştü!

54 yaşındaki Tanyeli, 2.5 senedir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Birkaç gün önce entübe edilen Tanyeli, yaşam savaşını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden Tanyeli (54), kansere yenildi. Asıl adı Öznur Kral olan ve 2.5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. İkinci eşiyle Avustralya'da yaşayan Tanyeli'ye pankreas kanseri teşhisi konmuştu.



Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara gibi isimler 12 Şubat'ta ona destek olmak amacıyla bir konser düzenlemişti. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, genç yaşlarda sahnelere çıkmaya başlamıştı. Ünlü isim, dans okulu açarak eğitmenlik de yapmıştı.

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