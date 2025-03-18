Soğuk hava tüm yurtta etkili olacak: Sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

Sıcaklıkların artışıyla sevinen vatandaşlar, tekrar soğuk günler yaşayacak. Sıcaklıklar, 20 derece birden düşecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Türkiye, mart ayında bahardan kalma günler yaşadı. Sıcaklıklar 110 yıllık rekoru kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili tahmini hava durumu raporunu paylaştı.



Hava sıcaklıklarının 20 dereceleri aştığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il için yağmur hatta kar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların ani bir şekilde 20 derece birden düşmesi beklenirken 26 il için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alacak yağışların, kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacağı vurgulandı.

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