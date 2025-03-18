İzmir'de 17 yaşındaki Zelal en küçük çello öğretmeni oldu!

17 yaşındaki liseli Zelal Kılıçaslan, Barış Çocuk Orkestrası’nın en küçük öğretmeni olarak öğrencilerine çello dersi veriyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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İzmir Konak'ta yaşayan Şükran ve Hüseyin çiftinin kızları, Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi Zelal Kılıçaslan, 11 yaşında bir arkadaşı aracılığıyla dezavantajlı çocukları müzikle buluşturup, suçtan uzak tutmak amacıyla 2015'te kurulan Barış Çocuk Orkestrası'nı duydu.



Burada keman dersiyle müzik eğitimi görmeye başladı. Kılıçaslan'ı, öğretmenleri bir süre sonra çelloya yönlendirdi. Çello öğrenen Zelal Kılıçaslan, orkestranın da en küçük öğretmeni oldu.



Barış Çocuk Orkestrası kurucusu ve Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Selmin Günöz'un öğrencisi Kılıçaslan, öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ olduğunu belirtip, "Bir arkadaşımdan görüp özendim ve orkestraya gelmek istedim. Bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmemiştim" dedi. Barış Çocuk Orkestrası kurucusu Selmin Günöz, öğrencisi Zelal'e sarılarak onunla gurur duyduğunu söyledi.

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