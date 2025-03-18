Hatay'daki depremzede çocuklar için "İz Bırak" projesi!

'İz Bırak' adını taşıyan sosyal sorumluluk projesiyle Hatay'da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşılması amaçlanıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Türk Henkel, çocukların hayatlarına anlamlı bir iz bırakmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. "İz Bırak" adını taşıyan proje, depremden etkilenen illerimizden Hatay'da konteyner yaşam alanında hayatlarını sürdüren çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.



Proje kapsamında, çocuklara eğitici ve öğretici temalarda ücretsiz atölyeler hazırlanacak. Hatay'daki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda düzenlenecek atölyelerdeki eğitim, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek. Eğitimlere 8-12 yaş arası çocuklar katılacak.

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