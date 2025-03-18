Bursa'da sahur cinayeti: Tartıştığı kocasını kurşuna dizdi!

Bursa'da Süheyla Çetinkaya, sahurda eşiyle arasında çıkan tartışma sonucu tabancasını alarak ateş etmeye başladı. Kadın, 112'yi arayarak eşini vurduğunu ihbar etti. Hastaneye kaldırılan Nurullan Çetinkaya, kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Bursa İnegöl'de oto galericilik yapan Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Çetinkaya (41), bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Öfkelen kadın, eşinin tabancasını alarak, Nurullah Çetinkaya'ya ateş açtı. Daha sonra kadın, 112'yi arayarak eşini vurduğunu ihbar etti. Hastaneye kaldırılan Nurullan Çetinkaya, kurtarılamadı.



Polis ekipleri, Süheyla Çetinkaya'yı ve o sırada evde bulunan kızları S.Ç. (21) ile G.Ç. (23) gözaltına aldı. Süheyla Çetinkaya ifadesinde, "Uzunzamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dedi. Şüpheli kadın ve iki kızı adliyeye sevk edildi. MUHARREM DOĞANTEZ

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