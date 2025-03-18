7 yıl önce işlenen Melike Eşiyok cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Kardeşleri yaşadıkları zulmü anlattı!

2018 yılında cesedi bulunan Melike Eşiyok’un (4) cinayetine ilşikin hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıktı. Öğretmenlerine korkunç olayı anlatan kardeşler, babalarının ve üvey annelerinin Melike’ye işkence yaparak öldürdüğünü söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yıl önce Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda bulunan 4 yaşındaki Melike Eşiyok'un cesediyle ilgili şoke eden detayları içeren bir iddianame hazırladı. İddianamede, Melike'nin babası ve onun ilişki yaşadığı Zehra Öztürker tarafından öldürüldüğüne dair kanıtlar sunuldu. Melike'nin kardeşleri H. ve E. Eşiyok, yaşadıkları zulümleri öğretmenlerine anlattı.



"KALORİFER PETEĞİNE BAĞLAMIŞLAR"

H. ve E. Eşiyok'un İddianamedeki ifadesinde, "Bizi de Melike'yi de aç ve susuz bıraktılar, tek ayak üzerinde saatlerce durmaya zorladılar, Melike'yi kalorifer peteğine bağladılar. Babamız ve üvey annemiz onu öldürdü, çantasına koyup göle attı" dedi.



İddianamede, babaları Cahit Eşiyok ve üvey anneleri Zehra Öztürker'in Melike'yi öldürdükten sonra cesetle ne yapacaklarını planladıkları, ancak gömme girişimlerinin başarısız olduğu ve sonunda cesedi göle attıkları anlatılıyor. Babanın sonradan öz annesiyle barışıp, çocuklarına Melike'nin ölümünü nasıl gizlediklerini anlattığı ifade ediliyor.



Sanıklar Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve çocuklara karşı eziyet suçlarından dolayı hapis cezası talep ediliyor. Öz anne Meryem Ataman'a ise suçluyu kayırma suçundan hapis cezası isteniyor. Mahkeme sürecinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

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