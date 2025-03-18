TV YAYIN AKIŞI 18 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı
18 Mart Salı günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (18 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "İddiaların Aksine" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 18 Mart Salı günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı
TRT 1: Gönül Dağı
KANAL D: Hızlı ve Öfkeli 9 (film)
STAR TV: Kral Kaybederse
SHOW TV: Bahar
15 MART ATV YAYIN AKIŞI
01:00 Başka Bir Gün
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı