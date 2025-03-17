Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilerle sahur keyfi!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerle sahurda bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kadim Adalet Bakanı-AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdülhamit Gül'ün katılımları ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Yurtlarında kalan öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

Ezogelin Kız Öğrenci Yurdu ve Ümmü Gülsüm Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programlarda öğrencilere mangal yapılırken, ayrıca kavurma ve nohut ikramında bulunuldu. AK Parti Gaziantep Milletvekilli Abdülhamit Gül, "Gençlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorumsizlerin taleplerini yerine getirmek için yanınızdayız" dedi.

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