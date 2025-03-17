Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün? Tatil 9 gün olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş, bayram tarihlerini ve tatil süresini merak ediyor. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresiyle ilgili tüm detaylar...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 19:11

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2025 yılı Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde olacağı ve tatil süresi belli oldu. Bayram tatili 4,5 gün sürecek ve hafta sonuna denk gelen günlerle birlikte uzun bir tatil fırsatı sunacak mı?

Fotoğraflar: AA 📆 2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ ✅ Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım gün tatil)

✅ Bayramın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

✅ Bayramın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

✅ Bayramın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

✅ Bayramın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi 🛑 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK? Şu anki resmi açıklamalara göre Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek. Hafta sonuna denk gelen 7-8 Haziran günleri bayram günleriyle birleşse de tatilin 9 güne çıkması için ekstra resmi tatil kararı alınması gerekiyor.