İki rejim arasındaki fark! İbrahim Yavuz, diyet ve sporla 40 kiloyu geride bıraktı

İbrahim Yavuz, hem diyet hem de spor yaptı. 126 kilodan 86 kiloya inmeyi başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Kocaeli'de İbrahim Yavuz (39), evlendikten sonra hızla kilo almaya başladı. Terleme, nefes darlığı ve eklem ağrıları yaşadı. Kilo vermek için düğmeye bastı. Ama o ameliyat gibi kolaya kaçmadı.

Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Yavuz, aile hekiminin yönlendirmesiyle Akçakocabey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapısını çaldı. Uyguladığı diyetle 2 yılda yaklaşık 40 kiloya inmeyi başardı. Şu açıklamayı yaptı: İlk 10 gün çok zorlandım ama sonra alıştım. Şimdi daha rahat nefes alıyorum.

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