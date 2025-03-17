Hapse girmemek için 13 kez hamile kaldı! 14. çocuğunda hırsızlıktan gözaltına alındı

Ceylan Çiçek adlı zanlı, hapisten kurtulmak için 13 doğum yaptı. 472 yıl ertelenmiş cezası vardı. Ama o uslanmadı. Bu kez hırsızlıktan gözaltına alındı. Yine hamile olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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İstanbul Bayrampaşa'da bir apartmanda hırsızlık olayı yaşandı. Durumu fark eden ev sahipleri hemen polisi çağırdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Zanlıların Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) olduğu anlaşıldı. İkilinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan Çiçek camdan kaçtı ama yakalandı.

189 AYRI SUÇ KAYDI

Ceylan Çiçek'in emniyette yapılan sorgusunda ise 13 çocuğu olduğu, 14'üncü bebeğine de hamile olduğu ortaya çıktı. 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan da aranması vardı. Ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine yollandı. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki kadın hırsızı yakalamak için dedektif gibi çalıştı. Bayrampaşa ve çevresindeki 51 güvenlik kamerasını saniye saniye taradı. Her izi kayıt altına aldı. Bu sayede Ceylan Çiçek ile Belkız Ura'nın izine ulaştı. Firari Ura'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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