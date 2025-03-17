DMS hastası Uras için yardım kampanyası!

Yalova Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Özlem Yalçın Doğan’ın oğlu Uras, Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığına yakalandı. Tedavisi için seferberlik başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Yalova Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi olan Özlem Yalçın Doğan'ın oğlu Uras, DMD hastalığına yakalandı. Tedavisi için seferberlik başlatıldı.

Yalova Valiliği'nin izni ile açılan yardım hesaplarında toplanan paralar, Uras'ın hayata tutunması için umut olacak. Yurt dışında tedavi görmesi gereken Uras için başlatılan kampanyanın ülke geneline yayılması bekleniyor.

Bu arada DMD, özellikle erkek çocukları etkiliyor. Bir kas erimesi olan hastalık tedavi edilmediğinde ölüme yol açıyor.

Muharrem DOĞANTEZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN