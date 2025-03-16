Tekirdağ'da korkunç cinayet! Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren katil zanlısı yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Yaşar Kuloğlu, tartıştığı oğlu Yılmaz Kuloğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan katil zanlısı Yılmaz Kuloğlu'yu yakaladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Tekirdağ Çorlu'da yaşayan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu, önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Yılmaz ile sözlü tartışma yaşadı. Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu, av tüfeğiyle babasına ateş açtı.

Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan katil zanlısı Yılmaz Kuloğlu'yu yakaladı.

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